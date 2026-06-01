Show Moto Les Zigzag’Eure Rugles
Show Moto Les Zigzag’Eure Rugles dimanche 21 juin 2026.
Rugles
Show Moto Les Zigzag’Eure
Place de la Liberté Rugles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Les Zigzag’Eure organisent une journée liée à la moto à Rugles.
Au programme:
Show moto à 11h30, 14h et 16h. Spectacle de stunt avec Titane Team Acrobatie et Big Jim. Gratuit.
Rassemblement de véhicules anciens à 9h.
Balade moto (5 € le casque). RDV à 9h station Intermarché Rugles. Départ à 10h pour un retour à 13h30.
Vente pièces détachées et accessoires équipements moto et auto.
Restauration sur place.
Informations au 06 30 36 00 70. .
Place de la Liberté Rugles 27250 Eure Normandie +33 6 30 36 00 70 zigzageure@gmail.com
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English : Show Moto Les Zigzag’Eure
L’événement Show Moto Les Zigzag’Eure Rugles a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure