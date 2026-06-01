Rugles

Show Moto Les Zigzag’Eure

Place de la Liberté Rugles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Les Zigzag’Eure organisent une journée liée à la moto à Rugles.

Au programme:

Show moto à 11h30, 14h et 16h. Spectacle de stunt avec Titane Team Acrobatie et Big Jim. Gratuit.

Rassemblement de véhicules anciens à 9h.

Balade moto (5 € le casque). RDV à 9h station Intermarché Rugles. Départ à 10h pour un retour à 13h30.

Vente pièces détachées et accessoires équipements moto et auto.

Restauration sur place.

Informations au 06 30 36 00 70. .

Place de la Liberté Rugles 27250 Eure Normandie +33 6 30 36 00 70 zigzageure@gmail.com

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English : Show Moto Les Zigzag’Eure

L’événement Show Moto Les Zigzag’Eure Rugles a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure