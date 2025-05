Show Moto Trial – Parking du Restaurant La Marmaille Monflanquin, 1 juin 2025 11:00, Monflanquin.

Lot-et-Garonne

Show Moto Trial Parking du Restaurant La Marmaille Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-01 11:00:00

fin : 2025-06-01

2025-06-01

Démonstration de moto Trial tout au long de la journée avec Eloise Gachelin vice championne de France qui fait partie du Pôle Espoir France. Elle nous montrera sa passion afin de la sponsoriser pour la saison 2025.

Sur place également stands de producteurs et circuit petite moto pour les enfants

Buvette et restauration au restaurant La Marmaille .

Parking du Restaurant La Marmaille Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert)

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 97 58

English : Show Moto Trial

Trials motorcycle demonstration throughout the day with Eloise Gachelin, French vice-champion and member of the Pôle Espoir France. She’ll be showing us her passion in order to sponsor her for the 2025 season.

Also on site: producer stands and a small motorcycle circuit for children

German : Show Moto Trial

Den ganzen Tag über werden Motorrad-Trial-Demonstrationen mit Eloise Gachelin, der französischen Vizemeisterin und Mitglied des französischen Nachwuchsleistungszentrums (Pôle Espoir France), stattfinden. Sie wird uns ihre Leidenschaft zeigen, um sie für die Saison 2025 zu sponsern.

Vor Ort gibt es außerdem: Stände von Produzenten und eine kleine Motorradstrecke für Kinder

Italiano :

Dimostrazione di moto da trial durante tutta la giornata con Eloise Gachelin, vice-campionessa francese e membro del Pôle Espoir France. Ci mostrerà la sua passione in vista di una sponsorizzazione per la stagione 2025.

Sul posto anche stand di produttori e un piccolo circuito motociclistico per bambini

Espanol : Show Moto Trial

Demostración de motos de trial durante todo el día con Eloise Gachelin, subcampeona de Francia y miembro del Pôle Espoir France. Nos mostrará su pasión con el fin de patrocinarla para la temporada 2025.

También habrá stands de productores y un pequeño circuito de motos para niños

L'événement Show Moto Trial Monflanquin a été mis à jour le 2025-05-17