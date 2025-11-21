Show musical Eolevoce Rue du Canal Pornic

Show musical Eolevoce Rue du Canal Pornic vendredi 21 novembre 2025.

Show musical Eolevoce

Rue du Canal Casino de Pornic Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-22 20:30:00

2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

Éolevoce, le groupe vocal contemporain de Pornic vous donne rendez-vous avec 3 nouvelles dates, pour son tout nouveau SHOW MUSICAL 2025 où se mêleront nouveautés, surprises et émotions !

Ils reviennent. Plus forts. Plus créatifs.

Éolevoce, le groupe vocal contemporain emblématique de Pornic, réinvente une nouvelle fois son spectacle musical avec un show inédit. Un rendez-vous musical et artistique d’envergure où 2400 spectateurs sont attendus pour vivre un moment hors du temps.



Ce futur SHOW MUSICAL 2025, c’est

130 voix puissantes et sensibles, réunies sous la direction vibrante de Sophie Rabouint, explorant les plus belles chansons françaises actuelles aux harmonisations vocales uniques.

Un orchestre live de 8 musiciens pour une énergie scénique décuplée. Chaque note, chaque accord vous fera vibrer.

2 danseurs envoûtants, Marie & Nikolay, pour des chorégraphies électrisantes, taillées sur mesure.

Une mise en scène soignée et une scénographie futuriste mêlant son, lumière et effets visuels immersifs grâce à une équipe technique de haut vol.

2 heures d’émotions fortes, de frissons et de plaisir partagé. Préparez-vous pour une ambiance XXL portée par une passion collective contagieuse ! Un évènement pour tout âge, à découvrir en famille ou entre amis.

Réservez vite vos billets et sélectionnez vos places ! (placement numéroté).

Rue du Canal Casino de Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40

English :

Éolevoce, Pornic’s contemporary vocal group, invites you to join them on 3 new dates for their brand-new SHOW MUSICAL 2025, featuring a blend of novelties, surprises and emotions!

German :

Éolevoce, die zeitgenössische Vokalgruppe aus Pornic, lädt Sie mit drei neuen Terminen zu ihrer brandneuen MUSIKSHOW 2025 ein, in der sich Neuheiten, Überraschungen und Emotionen vermischen werden!

Italiano :

Éolevoce, il gruppo vocale contemporaneo di Pornic, torna con 3 nuove date per il suo nuovissimo SHOW MUSICAL 2025, caratterizzato da un mix di novità, sorprese ed emozioni!

Espanol :

Éolevoce, el grupo vocal contemporáneo de Pornic, vuelve con 3 nuevas fechas para su nuevo ESPECTÁCULO MUSICAL 2025, ¡con una mezcla de novedad, sorpresas y emoción!

L’événement Show musical Eolevoce Pornic a été mis à jour le 2025-08-25 par I_OT Pornic