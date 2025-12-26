Show musical Juju Vagabond and Friends Ault

Show musical Juju Vagabond and Friends

Rue du Moulin Ault Somme

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Entrée 5€ Gratuit pour les moins de 16 ans.

Réservation obligatoire.

Show musical entrecoupé de saynètes des 10 artistes locaux.

Auteure, compositrice, interprète s’accompagnant à la guitare et à l’harmonica, Juju Vagabond c’est une voix entre Tracy Chapman et Joan Baez, ce sont des influences musicales allant de Neil Young à James Taylor en passant par Mark Knopfler et Emmylou Harris. Aultoise d’adoption et voyageuse dans l’âme, Juju emporte sa musique partout avec elle, de l’Amérique à la Nouvelle-Zélande en passant par l’Europe.

Ses qualités de guitariste lui permettent de développer une activité de musicienne professionnelle et d’intégrer un tribute band se produisant à travers l’Europe. Désormais de retour dans les Hauts-de-France, à Ault, Juju parfait son activité musicale sur les scènes locales et nationales, tout en poursuivant son activité de troubadour des temps modernes.

L’artiste invite ici, en ouverture de la saison culturelle 2026 de la salle Prévert, des musiciens et artistes porteurs de projets collaboratifs sur le Territoire. Les Troubadours sont là, en tant qu’invités à part entière sur les morceaux qui leur sont consacrés, mais aussi pour accompagner les autres invités Romain Boulard à la basse et Didier Padé à la batterie, et de nombreux autres artistes, venus se joindre à l’événement pour l’occasion. Un concert événement réunissant nos talents locaux, agrémenté de surprises, que nous vous laissons découvrir Juju Vagabond, Alexandra Belland, Rémi Foulon, Cédric Coupez, Violina, Hervé Pottier, Elsa Ritter, etc.

Durée 2 heures avec entracte.

Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21 cameocine.ault80@gmail.com

English :

Admission: 5? Free for children under 16.

Reservations required.

Musical show interspersed with sketches by 10 local artists.

A singer-songwriter who accompanies herself on guitar and harmonica, Juju Vagabond has a voice somewhere between Tracy Chapman and Joan Baez, and musical influences ranging from Neil Young and James Taylor to Mark Knopfler and Emmylou Harris. An Aultoise by adoption and a traveler at heart, Juju takes her music everywhere with her, from America to New Zealand to Europe.

Her skills as a guitarist enabled her to develop a career as a professional musician and to join a tribute band performing across Europe. Now back in the Hauts-de-France region, in Ault, Juju is perfecting her musical activity on local and national stages, while continuing her activity as a modern-day troubadour.

To open the Salle Prévert’s 2026 cultural season, the artist invites musicians and artists involved in collaborative projects in the region. The Troubadours are there, as guests in their own right on the tracks dedicated to them, but also to accompany the other guests: Romain Boulard on bass and Didier Padé on drums, and many other artists who have come to join the event for the occasion. An event concert featuring our local talents, with a few surprises in store for you to discover: Juju Vagabond, Alexandra Belland, Rémi Foulon, Cédric Coupez, Violina, Hervé Pottier, Elsa Ritter, etc.

Duration: 2 hours with intermission.

