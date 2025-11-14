Show Mutantes Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

Show Mutantes Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement vendredi 14 novembre 2025.

Show Mutantes

Vendredi 14 novembre 2025 de 20h30 à 22h10. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:10:00

Date(s) :

2025-11-14

Le retour des mutantes, pratiquant allégrement le détournement de la parole, s’inspirant du cinéma, de séries et de la pop culture. Mutantes vous propose une soirée pleine de paillettes et de rires.Lgbt

Le retour des mutantes, pratiquant allégrement le détournement de la parole, s’inspirant du cinéma, de séries et de la pop culture. Mutantes vous propose une soirée pleine de paillettes et de rires.





Ce spectacle rentre dans le cadre de nos 3 week-ends queer tout au long de la saison. Ces spectacles représentatifs de la diversité humaine nous permettent d’aborder ces sujets de genre avec joie et bonne humeur. .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com

English :

The return of the mutantes, cheerfully embezzling the spoken word and drawing inspiration from cinema, TV series and pop culture. Mutantes brings you an evening of glitter and laughter.

German :

Die Mutanten kehren zurück und verdrehen das gesprochene Wort, indem sie sich von Filmen, Serien und der Popkultur inspirieren lassen. Mutantes bietet Ihnen einen Abend voller Glitzer und Lachen.

Italiano :

Il ritorno dei mutantes, che si ispirano al cinema, alle serie televisive e alla cultura pop, e fanno un lavoro leggero sulla parola. Mutantes vi offre una serata piena di scintille e risate.

Espanol :

Vuelven los mutantes, que se inspiran en el cine, las series de televisión y la cultura pop para hacer de la palabra un lenguaje ligero. Mutantes le ofrece una velada llena de brillo y risas.

L’événement Show Mutantes Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille