Show Mutantes Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

Vendredi 16 janvier 2026 de 20h30 à 22h10. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 12 EUR

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16 22:10:00

2026-01-16

Ce spectacle rentre dans le cadre de nos 3 week-ends queer tout au long de la saison

Le retour des mutantes, pratiquant allégrement le détournement de la parole, s’inspirant du cinéma, de séries et de la pop culture. Mutantes vous propose une soirée pleine de paillettes et de rires.





Ces spectacles représentatifs de la diversité humaine nous permettent d’aborder ces sujets de genre avec joie et bonne humeur. .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com

English :

This show is part of our 3 queer weekends throughout the season

German :

Diese Aufführung ist Teil unserer drei Queer-Wochenenden während der Saison

Italiano :

Questo spettacolo fa parte dei nostri 3 weekend queer della stagione

Espanol :

Este espectáculo forma parte de nuestros 3 fines de semana queer a lo largo de la temporada

