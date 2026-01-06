Show patates du karaoké…et des patates ! Châtillon-sur-Loire

Show patates du karaoké…et des patates !

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Envie de passer une soirée conviviale et gourmande ? Rendez-vous samedi 7 février dès 19h au centre socio-culturel de Châtillon-sur-Loire pour le Show Patates ! Au programme karaoké et restauration sur place avec des patates garnies à 5 € et desserts à 2 €. Entrée gratuite, ambiance garantie !

Une soirée pleine de bonne humeur se prépare à Châtillon-sur-Loire le samedi 7 février dès 19h. La soirée Show Patates organisée par Les locaux s’motivent promet de combiner musique et gourmandise dans une ambiance chaleureuse. Sur place, des patates garnies savoureuses à 5 € et des desserts gourmands à 2 € raviront les papilles. Le karaoké animera la soirée, invitant chacun à chanter ses morceaux préférés et à partager des moments de convivialité. Le centre socio-culturel, situé sur la place du Champ de Foire, sera le théâtre de cette rencontre festive ouverte à tous. L’entrée est gratuite, offrant à tous l’opportunité de venir s’amuser et profiter d’une soirée originale. Une occasion idéale pour se réunir en famille ou entre amis et célébrer ensemble une soirée mémorable. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 47 30 leslocaux45360@gmail.com

English :

Looking for a convivial, gourmet evening? Join us at the Châtillon-sur-Loire socio-cultural center on Saturday February 1 from 7pm for the Show Patates! On the program: karaoke and on-site catering with filled potatoes for 5 ? and desserts for 2 ?. Admission is free, and the atmosphere is guaranteed

