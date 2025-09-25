Show-room d’automne de l’Usine Café à l’3ndroit Chez Fanchon Eymet

Café à l’3ndroit Chez Fanchon 33 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-28

2025-09-25

Présentation de la Nouvelle Collection automne-hiver du magasin de décoration et d’ameublement L’Usine.

Concert, ateliers, projections… .

Café à l’3ndroit Chez Fanchon 33 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 64 80

