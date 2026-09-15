Show scientifique : Un voyage sur la Lune Strasbourg
samedi 17 octobre 2026 · Strasbourg
Informations pratiques
Strasbourg
Show scientifique : Un voyage sur la Lune
1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-11-01 15:45:00
Date(s) :
2026-10-17
Partez en mission pour la Lune avec un spectacle inédit réalisé par notre équipe de médiation ! Vous ferez la rencontre d’Axelle et de Sacha, deux enfants qui s’inventent un voyage sur la Lune. Accompagnés d’un robot savant et moqueur, ils découvrent peu à peu la difficulté de vivre dans un tel milieu. Pour terminer, un temps participatif permettra d’échanger afin de mieux comprendre les contraintes des astronautes et leur vie dans l’espace !
Intervenant: l’équipe de médiation du Vaisseau .
1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 26 69 info@levaisseau.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Show scientifique : Un voyage sur la Lune Strasbourg a été mis à jour le 2026-09-10 par Le Vaisseau
À voir aussi à Strasbourg (Bas-Rhin)
- Ouverture de saison 26/27, POLE-SUD, CDCN Strasbourg, Strasbourg 15 septembre 2026
- Rencontre avec Clémence Guetté, Kléber Éphémère, Strasbourg 16 septembre 2026
- Ouverture Ciné-Cool : Aprile, Le Star, Strasbourg 16 septembre 2026
- Rencontre avec Abdellah Taïa, Kléber Éphémère, Strasbourg 17 septembre 2026
- Avant-Première Ciné-Cool : Ni vue, ni connue, Le Star, Strasbourg 17 septembre 2026