Informations pratiques

Strasbourg

Show scientifique : Un voyage sur la Lune

1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-11-01 15:45:00

Date(s) :

2026-10-17

Partez en mission pour la Lune avec un spectacle inédit réalisé par notre équipe de médiation ! Vous ferez la rencontre d’Axelle et de Sacha, deux enfants qui s’inventent un voyage sur la Lune. Accompagnés d’un robot savant et moqueur, ils découvrent peu à peu la difficulté de vivre dans un tel milieu. Pour terminer, un temps participatif permettra d’échanger afin de mieux comprendre les contraintes des astronautes et leur vie dans l’espace !

Intervenant: l’équipe de médiation du Vaisseau .

1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 26 69 info@levaisseau.com

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English :

L’événement Show scientifique : Un voyage sur la Lune Strasbourg a été mis à jour le 2026-09-10 par Le Vaisseau