Show-set – Expo-vente de Noël à l’Atelier MilleFeuilles Ateliers Millefeuilles Nantes

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Les artistes de MilleFeuilles vous convient à leur exposition-vente de Noël. Vendredi 12 décembre 2025 :à 18h : Vernissage de l’expositionà 19h : Performance « Show-set »Tisanerie gourmande et buffet de fêtes Samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025de 14h à 19h : Exposition – marché de Noël

Ateliers Millefeuilles Île de Nantes Nantes 44200