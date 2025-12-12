Show-set – Expo-vente de Noël à l’Atelier MilleFeuilles Ateliers Millefeuilles Nantes
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 14:00 –
Gratuit : non Entrée libre Tout public
Les artistes de MilleFeuilles vous convient à leur exposition-vente de Noël. Vendredi 12 décembre 2025 :à 18h : Vernissage de l’expositionà 19h : Performance « Show-set »Tisanerie gourmande et buffet de fêtes Samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025de 14h à 19h : Exposition – marché de Noël
Ateliers Millefeuilles Île de Nantes Nantes 44200
MilleFeuilles – Ateliers d’artistes, plateforme de production et de formations professionnelles