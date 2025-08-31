Show Team Bourny Mulhouse

Show Team Bourny Mulhouse dimanche 31 août 2025.

Show Team Bourny

17 rue de la Mertzau Mulhouse Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-31 10:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-08-31

Préparez-vous à en prendre plein les yeux avec un spectacle de cascades hors du commun sur l’autodrome du Musée national de l’Automobile.

La Team BOURNY, référence mondiale en matière de cascades et de performances mécaniques, investit la piste du musée pour un show spectaculaire. Dérapages millimétrés, figures audacieuses et adrénaline garantie… un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de sensations fortes ! .

17 rue de la Mertzau Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 23 23 info@museedelauto.org

