Show transformiste Montclar

samedi 4 octobre 2025.

Show transformiste

Montclar Aveyron

Tarif : 60 EUR

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Première édition Soirée transformistes à Montclar organisée par le restaurant « L’Attache de Vin »

Le restaurant L’Attache de Vin, en partenariat avec la commune de Montclar, vous invite à une grande soirée transformistes à partir de 19h30.

Venez vivre un moment festif et haut en couleurs, placé sous le signe de la bonne humeur, du spectacle et de la convivialité !

Au programme

Un show transformiste étincelant, haut en strass et en paillettes

Un buffet gourmand aux saveurs régionales

Une ambiance chaleureuse, pleine de surprises

Menu spectacle (vin compris) 60 € par personne

Réservation obligatoire au 07 69 06 87 52 ou 06 15 92 79 91

Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle, où émerveillement et gourmandise se rencontrent ! 60 .

Montclar 12550 Aveyron Occitanie

English :

First edition Transformist evening in Montclar organized by the restaurant « L?Attache de Vin »

German :

Erste Ausgabe Transformatorenabend in Montclar, organisiert vom Restaurant « L’Attache de Vin »

Italiano :

Prima edizione Serata trasformista a Montclar organizzata dal ristorante « L’Attache de Vin »

Espanol :

Primera edición Velada transformista en Montclar organizada por el restaurante « L’Attache de Vin

L’événement Show transformiste Montclar a été mis à jour le 2025-09-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)