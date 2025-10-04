Show transformiste Montclar
Show transformiste Montclar samedi 4 octobre 2025.
Show transformiste
Montclar Aveyron
Première édition Soirée transformistes à Montclar organisée par le restaurant « L’Attache de Vin »
Le restaurant L’Attache de Vin, en partenariat avec la commune de Montclar, vous invite à une grande soirée transformistes à partir de 19h30.
Venez vivre un moment festif et haut en couleurs, placé sous le signe de la bonne humeur, du spectacle et de la convivialité !
Au programme
Un show transformiste étincelant, haut en strass et en paillettes
Un buffet gourmand aux saveurs régionales
Une ambiance chaleureuse, pleine de surprises
Menu spectacle (vin compris) 60 € par personne
Réservation obligatoire au 07 69 06 87 52 ou 06 15 92 79 91
Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle, où émerveillement et gourmandise se rencontrent ! 60 .
Montclar 12550 Aveyron Occitanie
English :
First edition Transformist evening in Montclar organized by the restaurant « L?Attache de Vin »
German :
Erste Ausgabe Transformatorenabend in Montclar, organisiert vom Restaurant « L’Attache de Vin »
Italiano :
Prima edizione Serata trasformista a Montclar organizzata dal ristorante « L’Attache de Vin »
Espanol :
Primera edición Velada transformista en Montclar organizada por el restaurante « L’Attache de Vin
