Showcase – Astromilk Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Showcase – Astromilk

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 18:30:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Le fanzine Cafzic, créé et animé depuis 30 ans par le passionné Yan Kerforn, fête son anniversaire. À cette occasion, les Toulousains d’Astromilk viendront défendre leur nouvel EP Nobody knows how sad it is to be the sun. Steve Ziane proposera un rock indie 90s en power trio, accompagné de Stéphan Bertholio (Dionysos, Corleone…) et Florent Isman (Tango Juliett).

Dans le cadre des 30 ans de Cafzic, une série de concerts sera proposée dans différents lieux montois du 23 octobre au 19 décembre.

Auditorium | ados/adultes, réservation conseillée (ouverture des portes à 18h15) .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Showcase – Astromilk

L’événement Showcase – Astromilk Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan