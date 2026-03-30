Showcase au Jaï’s Pub Sheryfa Luna Le Jaï’s Pub Marignane

Showcase au Jaï’s Pub Sheryfa Luna

Vendredi 10 avril 2026. Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Préparez-vous à vivre une soirée inoubliable avec ses plus grands hits !

Ambiance survoltée, émotions garanties… et une proximité unique avec l’artiste.

Vous connaissez les paroles… à vous de chanter avec Sheryfa Luna !

Pensez à réserver !

On se souvient encore de Sheryfa Luna qui a remporté la 4ème saison de l’émission Popstars (2007) et qui à la suite de sa victoire, s’est vu proposer d’enregistrer un album. C’est alors le début d’une belle carrière diversifiée.

Venez nombreux ce jour. .

Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 43 53 28

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English :

Get ready for an unforgettable evening of his greatest hits!

A supercharged atmosphere, guaranteed emotions? and a unique closeness to the artist.

You know the words? now it’s your turn to sing along with Sheryfa Luna!

Don’t forget to book!

L’événement Showcase au Jaï’s Pub Sheryfa Luna Marignane a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de Marignane