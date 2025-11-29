Showcase avec Romain Podeur Place du Dossen Morlaix

Showcase avec Romain Podeur

Place du Dossen Librairie dialogues Morlaix Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Co-Produit à Londres avec l’ex-batteur de Placebo Steve Hewitt, Romain Podeur fait sonner la chanson française à l’anglaise .

L’énergie rock/brit-pop très groupe mêlée à la chaleur de sa signature vocale font de lui un chanteur français très singulier. Guitares et batteries puissantes côtoient les arrangements délicats de mellotron un paysage sonore inattendu pour des textes intimes qui racontent le bordel à l’intérieur .

Romain Podeur a fait ses débuts à Rennes puis dans le Nord de la France sous le nom de Candide. Il a écumé les scènes locales (Bars en Trans, Le Sablier, Transat en ville, Les Nocturnes de St Brieuc, Main Square Festival Arras) .

Place du Dossen Librairie dialogues Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 10 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Showcase avec Romain Podeur Morlaix a été mis à jour le 2025-11-18 par OT BAIE DE MORLAIX