Showcase : Camp Claude, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Showcase : Camp Claude Vendredi 3 avril, 18h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, sur réservation. Tout public à partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T18:00:00+02:00 – 2026-04-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-03T18:00:00+02:00 – 2026-04-03T19:00:00+02:00

À travers leur musique, à la croisée des influences pop, électroniques et cold wave, Camp Claude développe un univers singulier que le groupe qualifie de « skywave », où se mêlent références musicales et visuelles.

Cette rencontre sera l’occasion pour vous d’échanger avec les artistes autour de leur parcours et de la construction de cet univers. Les artistes joueront aussi quelques morceaux, version acoustique !

À noter que leur dernier album, Never say never, sera disponible le 20 mars sur les plateformes, et qu’ils se produiront sur la scène du Grand Mix le samedi 4 avril à 20h.

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À l’occasion d’un showcase proposé par le Grand Mix, venez écouter et rencontrer le groupe Camp Claude à la médiathèque Andrée Chedid.

Le Grand Mix