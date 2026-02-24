Showcase Ced d’Arcy Musée de la Batterie Senones

Showcase Ced d’Arcy

Musée de la Batterie 8 Rue de la République Senones Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 17:00:00

fin : 2026-04-04 20:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Multi-instrumentiste autodidacte et passionné de rock culture, Ced d’Arcy incarne une génération d’artistes indépendants sensibles et exigeants, à la croisée de la chanson française et des sonorités indie.

Avant de se lancer en solo, il a publié plusieurs disques au sein de formations telles que Luna Gritt (pop, Nancy), SEdd (rock indie, Nancy–Londres) et plus récemment avec Johnny Tchekhova en 2023 (rock shoegaze, Strasbourg).

Nourri par des années de scène dans les bars et cafés-concerts depuis 2002, il rejoint Mickaël Miro comme guitariste en 2009, prenant part aux tournées des Zéniths(en première partie de Calogero et Florent Pagny, 2010) et à un passage remarqué à l’Olympia.

Parallèlement à ses projets, il enseigne la guitare et les musiques actuelles au Conservatoire de Saint-Dié-des-Vosges, où il partage depuis 2012 sa passion et son expérience de la scène.Tout public

10 .

Musée de la Batterie 8 Rue de la République Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 49 50 76 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A self-taught multi-instrumentalist with a passion for rock culture, Ced d?Arcy embodies a generation of sensitive and demanding independent artists, at the crossroads of French chanson and indie sounds.

Before going solo, he released several albums with groups such as Luna Gritt (pop, Nancy), SEdd (indie rock, Nancy-London) and more recently with Johnny Tchekhova en 2023 (shoegaze rock, Strasbourg).

Nourished by years of performing in bars and concert cafés since 2002, he joined Mickaël Miro as guitarist in 2009, taking part in the Zeniths tours (opening for Calogero and Florent Pagny, 2010) and a notable appearance at the Olympia.

Alongside his projects, he teaches guitar and contemporary music at the Conservatoire de Saint-Dié-des-Vosges, where he has been sharing his passion and stage experience since 2012.

L’événement Showcase Ced d’Arcy Senones a été mis à jour le 2026-02-24 par OT SAINT DIE DES VOSGES