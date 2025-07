Showcase de Chris Anderson au Domaine de la Motte Noire Bar-sur-Seine

Showcase de Chris Anderson au Domaine de la Motte Noire Bar-sur-Seine samedi 12 juillet 2025.

Showcase de Chris Anderson au Domaine de la Motte Noire

Chemin de la Motte Noire Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 18:00:00

fin : 2025-07-12 00:00:00

Date(s) :

2025-07-12

️ é ’é é !

Préparez-vous à une soirée inoubliable avec l’un des chanteurs les plus écoutés et surtout les plus dansés des générations d’hier et d’aujourd’hui ️ !

Accompagné de ses danseuses, il viendra enflammer le Domaine avec son célèbre tube “ ” ( ), et ses autres hits qui ont fait danser des générations entières !

Ambiance garantie, danse fortement recommandée !

️ Entrée 1€ seulement au Domaine venez profiter du show !

Ouverture 18h 00h00 !

~

Barbecue libre-service (avec de la viande locale sélectionnée avec amour)

️ Bar & petite restauration

Animaux (poney, biquettes), verdure et grand air

Terrain de pétanque

Animations enfants en journée

DJ ou concerts live en soirée

~

Chemin de la Motte Noire 10110 Bar-sur-Seine

Vendredi & Samedi 18h à 00h

Dimanche 11h à 00h

️ Entrée 1€ (Gratuit -12 ans) .

Chemin de la Motte Noire Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 89 46 16 31 domainedelamottenoire@hotmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Showcase de Chris Anderson au Domaine de la Motte Noire Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne