Showcase EMEZI E.Leclerc Espace Culturel Rezé

Showcase EMEZI E.Leclerc Espace Culturel Rezé samedi 18 octobre 2025.

Showcase EMEZI Samedi 18 octobre, 15h00 E.Leclerc Espace Culturel Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T15:30:00

Fin : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T15:30:00

EMEZI est un duo pétillant alliant des influences pop et RnB. Leur originalité ? Elles chantent des textes en breton mais dans un style radicalement novateur. Influencées par de grandes chanteuses comme Beyoncé ou Dua Lipa, elles font vibrer la scène de leurs harmonies vocales affûtées et d’un groove qui fait danser !

Dernier album : 30°, juin 2025

Distribution :

Perynn Bleunven : chant, percussions

Elise Desbordes : piano, chant

E.Leclerc Espace Culturel 1 Rue Ordronneau, 44400 Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Showcase EMEZI – Rezé (44) Pop Groove

© Charlaine Croguennec