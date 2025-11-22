Showcase et dédicace Il Cello (gagnants The Voice) à One Nation Centre commercial One Nation, Les Clayes-sous-Bois. Les Clayes-sous-Bois

Showcase et dédicace Il Cello (gagnants The Voice) à One Nation

Centre commercial One Nation, Les Clayes-sous-Bois. 90 avenue Henri Barbusse Les Clayes-sous-Bois Yvelines

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

Cultura Plaisir et le centre One Nation Paris ont le plaisir d’organiser un instant musical privilégié avec le trio Il Cello, les gagnants de The Voice 2025.

Samedi 22 novembre showcase de 15h à 15h30, dédicace de 15h30 à 17h

Centre commercial One Nation, Les Clayes-sous-Bois. 90 avenue Henri Barbusse Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France +33 9 39 03 03 43 m.ndiaye@cultura.fr

English :

Cultura Plaisir and the One Nation Paris center are pleased to organize a special musical moment with the Il Cello trio, winners of The Voice 2025.

Saturday November 22: showcase from 3pm to 3:30pm, signing session from 3:30pm to 5pm

German :

Cultura Plaisir und das Zentrum One Nation Paris freuen sich, einen besonderen musikalischen Moment mit dem Trio Il Cello, den Gewinnern von The Voice 2025, zu organisieren.

Samstag, 22. November: Showcase von 15 bis 15.30 Uhr, Autogrammstunde von 15.30 bis 17 Uhr

Italiano :

Cultura Plaisir e One Nation Paris sono lieti di ospitare un evento musicale speciale con il trio Il Cello, vincitore di The Voice 2025.

Sabato 22 novembre: showcase dalle 15.00 alle 15.30, signing session dalle 15.30 alle 17.00

Espanol :

Cultura Plaisir y One Nation Paris se complacen en organizar un evento musical especial con el trío Il Cello, ganadores de La Voz 2025.

Sábado 22 de noviembre: showcase de 15:00 a 15:30 h, sesión de firmas de 15:30 a 17:00 h

