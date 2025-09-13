Showcase Marc Caballero Sixt-sur-Aff

Showcase Marc Caballero Sixt-sur-Aff samedi 13 septembre 2025.

Showcase Marc Caballero

Médiathèque l’Atelier des Mots Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine

En vue d’un concert en octobre à Saint Nicolas de Redon, Marc Cabellero vous propose un show case (mini concert) gratuit.

Marc Caballero est un artiste de la chanson française, reconnu pour sa plume fine et son univers musical captivant. Compositeur talentueux, il est l’auteur de nombreuses chansons qui se démarquent par leur poésie et leur engagement. Sa collaboration avec le musicien Gilles Passani et l’auteur Marc Servera a donné naissance à une œuvre riche, où la chanson française se mêle à des influences modernes, tout en restant fidèle aux grandes traditions musicales françaises. .

Médiathèque l’Atelier des Mots Sixt-sur-Aff 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 05 54 21

