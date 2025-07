Showcase Sons of O’Flaherty / Le Pont du Rock au Pass’temps Pass’Temps Malestroit

Pass’Temps 5-7 Rue Sainte-Anne Malestroit Morbihan

Début : 2025-07-16 19:30:00

fin : 2025-07-16 20:30:00

2025-07-16

9 ans, 2 albums et des centaines de concerts plus tard, les Sons of O’Flaherty reviennent au Pass’temps pour un concert acoustique mercredi 16 juillet à 19h30. De quoi patienter avant leur passage au Pont du Rock samedi 2 août!

Showcase acoustique au Pass’temps, 5-7 rue Sainte Anne à Malestroit

Mercredi 16 juillet à 19h30

Entrée libre .

