Shower Power Théâtre Municipal Autun

Shower Power

Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars Autun Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

Imaginez tout ce qui peut arriver dans une salle de bain quand on est cinq à chanter sous la douche ! Pris d’une douce folie contagieuse, nos chanteurs se gargarisent de pépites polyphoniques provenant des quatre coins du monde, mises en valeur dans des arrangements originaux. Démêler les locks des Abyssinians, brosser les dents de Freddy Mercury, démaquiller Michael Jackson, faire un brushing aux Beatles, telle est leur mission, avec la polyphonie et le beat-box pour armes fatales ! Shower Power, c’est un spectacle musical décoiffant, intégralement a capella, où la finesse vocale des personnages est mise en jeu dans des situations burlesques. .

Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dce@autun.com

