Shower Power Salle L’Hélianthe La Crèche

Shower Power

Salle L’Hélianthe Route de Mougon La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Imaginez tout ce qui peut arriver dans une salle de bains quand on est cinq à chanter sous la douche !

Shower Power, c’est un spectacle musical décoiffant, intégralement a capella, où la finesse vocale de nos personnages est mise en jeu dans des situations burlesques.

Pris d’une douce folie contagieuse, ils se gargarisent de pépites polyphoniques provenant des quatre coins du monde, mises en valeur dans des d’arrangements originaux. Démêler les locks des Abyssinians, brosser les dents de Freddy Mercury, démaquiller Michael Jackson, faire un brushing aux Beatles, telle est leur mission, avec la polyphonie et le beat-box pour armes fatales ! .

Salle L’Hélianthe Route de Mougon La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

English : Shower Power

L’événement Shower Power La Crèche a été mis à jour le 2026-01-11 par OT Haut Val De Sèvre