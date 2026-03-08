SHOWER POWER Valras-Plage

SHOWER POWER

11 boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Six chanteurs sous la douche revisitent avec humour et énergie les classiques, entre polyphonies, beatbox et gags burlesques. Un bain musical hilarant et contagieux !

Tout peut arriver dans une salle de bain quand six chanteurs se mettent à entonner sous la douche !

Ce spectacle musical déjanté met en valeur la virtuosité vocale de six artistes dans des situations drôles et burlesques. Emportés par une folie douce et communicative, ils revisitent avec malice des pépites polyphoniques du monde entier. Coiffer les Abyssinians, brosser les dents de Freddie Mercury, démaquiller Michael Jackson ou faire un brushing aux Beatles telle est leur mission ! Polyphonie et beatbox en main, ils électrisent la scène. Le public en ressort conquis, les zygomatiques en feu et le moral regonflé par la mise en scène pétillante de Titus.

À partir de 10 ans.

Gratuit Réservation obligatoire. .

11 boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 33 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Six showered singers revisit the classics with humor and energy, combining polyphony, beatboxing and burlesque gags. A hilarious and infectious musical bath!

