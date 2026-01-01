showké club Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

showké club

Jeudi 15 janvier 2026 à partir de 20h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 20:30:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Showké est une toute nouvelle soirée dédiée à la danse, à la créativité et à l’expression libre.

Cette première édition pose les bases d’un rendez-vous culturel fort et inclusif, construit autour de trois piliers

– Un social dance floor pour danser, freestyler, apprendre les uns des autres et partager les skills dans une ambiance bienveillante.

– un openstage artistiques mêlant styles variés, présence scénique et spontanéité.

– Un DJ set vibrant, qui navigue entre sonorités afro, caribéennes, hip-hop et électroniques, pour maintenir l’énergie toute la soirée.



SHOWKÉ, c’est un lieu d’expression, de communion et de libération. Un espace où la danse devient un langage commun et où chacun est invité à briller à sa manière. Une première édition qui pose déjà les fondations d’une culture, d’une vibe, d’un mouvement.



Marina Rabita

DJ résidente chez Piñata Radio et Nuit Brune Production sur Montpellier. Danseuse et chorégraphe en parallèle, influencée par la culture clubbing, Marina Rabita vous emporte dans son univers Bass Music, UK Club, Baile Funk, allant jusqu’au Dancehall, et à la culture musicale caribéenne. Un univers parfaitement joué par ses soins. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lemakeda.com

English :

Showké is a brand new evening dedicated to dance, creativity and free expression.

