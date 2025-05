Showroom à la recyclerie – Au Parc Soulé Bagnères-de-Bigorre, 10 mai 2025 14:00, Bagnères-de-Bigorre.

Hautes-Pyrénées

Début : 2025-05-10 14:00:00

fin : 2025-05-10 18:00:00

2025-05-10

Samedi 10 mai de 14h à 18h, grand showroom au hangar de la recyclerie.

Vaisselle, mobilier, électro-ménager… et bien d’autres merveilles seront au rendez-vous.

Nous vous attendrons dès 14h au parc Soulé, 33 avenue du général Leclerc à Bagnères-de-Bigorre.

Au Parc Soulé 33 av. du général Leclerc

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 81 01 58 15 recyclerieb2b@gmail.com

English :

Saturday, May 10, from 2pm to 6pm, a big showroom in the Recyclerie hangar.

Crockery, furniture, household appliances and much more will be on show.

We look forward to seeing you from 2pm at Parc Soulé, 33 avenue du général Leclerc, Bagnères-de-Bigorre.

German :

Am Samstag, den 10. Mai, findet von 14 bis 18 Uhr ein großer Showroom im Hangar der Recycling-Anlage statt.

Geschirr, Möbel, Elektrogeräte und viele andere schöne Dinge sind zu bestaunen.

Wir erwarten Sie ab 14 Uhr im Parc Soulé, 33 avenue du général Leclerc in Bagnères-de-Bigorre.

Italiano :

Sabato 10 maggio, dalle 14.00 alle 18.00, sarà allestito un grande showroom nell’hangar della Recyclerie.

Saranno esposti stoviglie, mobili, elettrodomestici e molto altro ancora.

Vi aspettiamo a partire dalle 14.00 al Parc Soulé, 33 avenue du général Leclerc, Bagnères-de-Bigorre.

Espanol :

El sábado 10 de mayo, de 14.00 a 18.00 horas, habrá una gran exposición en el hangar de Recyclerie.

Se expondrán vajillas, muebles, electrodomésticos y mucho más.

Le esperamos a partir de las 14.00 horas en el Parc Soulé, 33 avenue du général Leclerc, Bagnères-de-Bigorre.

