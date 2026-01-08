Showroom des Métiers Jeunesse

8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Témoignages de professionnels Jeunesse

– Educateur spécialisé

– Infirmier en psychiatrie

– Psychologue

– Conseiller en insertion sociale et professionnelle

– Psychologue de l’Education Nationale

Témoignages de professionnels Jeunesse

– Educateur spécialisé

– Infirmier en psychiatrie

– Psychologue

– Conseiller en insertion sociale et professionnelle

– Psychologue de l’Education Nationale .

8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 06 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Showroom des Métiers Jeunesse

Testimonials from Youth professionals

– Specialized educator

– Psychiatric nurse

– Psychologist

– Social and vocational integration counselor

– National education psychologist

L’événement Showroom des Métiers Jeunesse Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Villeneuve Vallée du Lot