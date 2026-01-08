Showroom des Métiers Jeunesse Villeneuve-sur-Lot
Showroom des Métiers Jeunesse Villeneuve-sur-Lot mercredi 28 janvier 2026.
Showroom des Métiers Jeunesse
8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
Témoignages de professionnels Jeunesse
– Educateur spécialisé
– Infirmier en psychiatrie
– Psychologue
– Conseiller en insertion sociale et professionnelle
– Psychologue de l’Education Nationale
Témoignages de professionnels Jeunesse
– Educateur spécialisé
– Infirmier en psychiatrie
– Psychologue
– Conseiller en insertion sociale et professionnelle
– Psychologue de l’Education Nationale .
8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 06 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Showroom des Métiers Jeunesse
Testimonials from Youth professionals
– Specialized educator
– Psychiatric nurse
– Psychologist
– Social and vocational integration counselor
– National education psychologist
L’événement Showroom des Métiers Jeunesse Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Villeneuve Vallée du Lot