Showroom des Métiers Jeunesse Villeneuve-sur-Lot mercredi 28 janvier 2026.

8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28

Date(s) :
2026-01-28

Témoignages de professionnels Jeunesse
– Educateur spécialisé
– Infirmier en psychiatrie
– Psychologue
– Conseiller en insertion sociale et professionnelle
– Psychologue de l’Education Nationale
8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 06 02 

English : Showroom des Métiers Jeunesse

Testimonials from Youth professionals
– Specialized educator
– Psychiatric nurse
– Psychologist
– Social and vocational integration counselor
– National education psychologist

