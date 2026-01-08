Showroom des métiers Les métiers du Sanitaire et Social Villeneuve-sur-Lot

Showroom des métiers Les métiers du Sanitaire et Social

8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Venez tester les métiers grâce à l’exposition interactive sur Les métiers du Sanitaire et Social et nos casques à réalité virtuelle.

8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 06 02

English : Showroom des métiers Les métiers du Sanitaire et Social

Come and try out the professions with our interactive exhibition on Les métiers du Sanitaire et Social and our virtual reality headsets.

