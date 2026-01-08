Showroom des Métiers Petite enfance Villeneuve-sur-Lot
Showroom des Métiers Petite enfance Villeneuve-sur-Lot mercredi 21 janvier 2026.
Showroom des Métiers Petite enfance
8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Témoignages de professionnels Petites enfance
– Accompagnante des élèves en situation d’handicap (AESH)
– Auxiliaire de puériculture
– Directrice de crèche
– Agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM)
8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 06 02
English : Showroom des Métiers Petite enfance
Testimonials from Early childhood professionals
– Accompanying disabled pupils (AESH)
– Nursery assistant
– Nursery director
– Nursery school supervisor (ATSEM)
