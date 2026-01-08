Showroom des Métiers Petite enfance Villeneuve-sur-Lot

Showroom des Métiers Petite enfance

8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Témoignages de professionnels Petites enfance

– Accompagnante des élèves en situation d’handicap (AESH)

– Auxiliaire de puériculture

– Directrice de crèche

– Agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM)

8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 06 02

English : Showroom des Métiers Petite enfance

Testimonials from Early childhood professionals

– Accompanying disabled pupils (AESH)

– Nursery assistant

– Nursery director

– Nursery school supervisor (ATSEM)

