Showroom des métiers Se former dans les métiers du Sanitaire et Social Villeneuve-sur-Lot mercredi 18 mars 2026.
8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-18
Rencontre et échanges avec différents centres de formation du Lot-et-Garonne.
Formations Post BAC + adultes.
8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 06 02
English : Showroom des métiers Se former dans les métiers du Sanitaire et Social
Meetings and exchanges with various training centers in Lot-et-Garonne.
Post BAC + adult training.
L’événement Showroom des métiers Se former dans les métiers du Sanitaire et Social Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-11 par OT Villeneuve Vallée du Lot