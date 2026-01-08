Showroom des métiers (soigner, écouter, accompagner) Adulte Villeneuve-sur-Lot
Showroom des métiers (soigner, écouter, accompagner) Adulte
8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Témoignages de professionnels Adulte
– Aide médico-psychologique
– Assistante sociale
– Psychologue
– Infirmier en pratique avancée psychiatrie, santé mentale
English : Showroom des métiers (soigner, écouter, accompagner) Adulte
Testimonials from Adult professionals
– Medical-psychological assistant
– Social worker
– Psychologist
– Advanced practice nurse in psychiatry and mental health
