Showroom des métiers (soigner, écouter, accompagner) Adulte

8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Témoignages de professionnels Adulte

– Aide médico-psychologique

– Assistante sociale

– Psychologue

– Infirmier en pratique avancée psychiatrie, santé mentale

8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 06 02

English : Showroom des métiers (soigner, écouter, accompagner) Adulte

Testimonials from Adult professionals

– Medical-psychological assistant

– Social worker

– Psychologist

– Advanced practice nurse in psychiatry and mental health

L’événement Showroom des métiers (soigner, écouter, accompagner) Adulte Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-11 par OT Villeneuve Vallée du Lot