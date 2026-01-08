Showroom des métiers (soigner, écouter, accompagner) Grand-Âge Villeneuve-sur-Lot
Showroom des métiers (soigner, écouter, accompagner) Grand-Âge Villeneuve-sur-Lot mercredi 4 mars 2026.
Showroom des métiers (soigner, écouter, accompagner) Grand-Âge
8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Témoignages de professionnels Grand-Âge
– Aide-soignant
– Infirmier
– Animateur en gérontologie
8 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 06 02
English : Showroom des métiers (soigner, écouter, accompagner) Grand-Âge
Testimonials from Grand-Âge professionals
– Care assistant
– Nurse
– Gerontology coordinator
