Showroom du mariage Maison de la Vie Associative Villeneuve-sur-Lot

Showroom du mariage

Maison de la Vie Associative 54 Rue de Coquard Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Plus de 20 exposants, défilés de mode (robes et costumes de mariés, vêtements de cérémonie et lingerie), jeu concours (plusieurs lots seront à gagner dont un chèque cadeau de 800 euros pour l’achat d’alliance à la Bijouterie Cheviron) et exposition de voitures.

Buvette et restauration sur place.

Maison de la Vie Associative 54 Rue de Coquard Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 36 56 90

English : Showroom du mariage

More than 20 exhibitors, fashion shows (wedding dresses and suits, formal wear and lingerie), competition (several prizes to be won, including an 800-euro gift voucher for a wedding ring from Bijouterie Cheviron) and car show.

Refreshments and catering on site.

