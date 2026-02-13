Showroom La Belle Pièce en Vadrouille !, Showroom La Belle Pièce en Vadrouille, Bordeaux
Showroom La Belle Pièce en Vadrouille ! Lundi 16 février, 10h00 Showroom La Belle Pièce en Vadrouille Gironde
Entrée libre
Je suis ravie de vous annoncer l’ouverture de mon showroom-boutique de vêtements de seconde main pour femmes et hommes, au cœur du quartier Nansouty le lundi 16 février à 10h.
Adresse: 366 cours de la Somme, 33800 Bordeaux
