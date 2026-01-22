SHOWROOM

5 Rue Saint-Firmin Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-01-28

Showroom

en écho à sa participation à Sol ! au MOCO

28 janvier 28 février 2026

Vernissage le mercredi 28 janvier 2026 à 18 heures

Showroom

en écho à sa participation à Sol ! au MOCO

28 janvier 28 février 2026

Vernissage le mercredi 28 janvier 2026 à 18 heures

Nous laissions, l’an dernier, Cyril Chartier-Poyet flirtant avec la peinture, ou nombre de ses composants tout au moins. Les formes étaient découpées et surlignées de craie et il faisait sienne, une fois encore, une de ses maximes favorites et fondatrices Encore et toujours, d’intention il n’y a que celle de restituer un regard, de laisser une trace, une empreinte, et je m’y emploie, intuitivement, sans directions .

Souvent lorsque l’on s’abandonne à travailler sur un geste, un autre, étrange et étranger, apparaît. Magie ou mystère de la création, à chacun sa religion, mais voilà la chose là, en suite à aucune intention, acrylique et spray sur de maigres châssis aidant, une juste et possible incarnation émancipée, une peinture de peu , et donc inestimable.

horaires

du mercredi au samedi de 14h à 18h30 .

5 Rue Saint-Firmin Montpellier 34000 Hérault Occitanie vasistas@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Showroom

echoing its participation in Sol! at MOCO

january 28 ? february 28, 2026

Opening Wednesday, January 28, 2026 at 6 pm

L’événement SHOWROOM Montpellier a été mis à jour le 2026-01-20 par 34 OT MONTPELLIER