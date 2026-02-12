Shrekball pour tous

Terrain Beaumerie-Saint-Martin Pas-de-Calais

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Paintball des 7 Vallées

Dimanche 22 février de 9h30 à 17h

Ouvert à tous !

-Pour les équipés 10€ l’entrée, billes libres ou sur place à 40€ le carton (Toro précision)

-Pour les non-équipés 30€ par personne tout compris avec combinaison + 500 billes/pers.

Réservations au 06 10 03 03 97 ou par mail paintball.desseptvallees@laposte.net

Prévoir son repas, le barbecue sera disponible sur place

Crédit Gwenael Toboulot .

Terrain Beaumerie-Saint-Martin 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 10 03 03 97 paintball.desseptvallees@laposte.net

L’événement Shrekball pour tous Beaumerie-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-02-10 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer