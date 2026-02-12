Shrekball pour tous Beaumerie-Saint-Martin
Shrekball pour tous Beaumerie-Saint-Martin dimanche 22 février 2026.
Shrekball pour tous
Terrain Beaumerie-Saint-Martin Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Paintball des 7 Vallées
Dimanche 22 février de 9h30 à 17h
Terrain de Beaumerie-Saint-Martin
—————————–
Ouvert à tous !
-Pour les équipés 10€ l’entrée, billes libres ou sur place à 40€ le carton (Toro précision)
-Pour les non-équipés 30€ par personne tout compris avec combinaison + 500 billes/pers.
Réservations au 06 10 03 03 97 ou par mail paintball.desseptvallees@laposte.net
Prévoir son repas, le barbecue sera disponible sur place
Crédit Gwenael Toboulot .
Terrain Beaumerie-Saint-Martin 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 10 03 03 97 paintball.desseptvallees@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Shrekball pour tous Beaumerie-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-02-10 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer