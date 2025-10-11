Shubiao Quartet « Transes Mongole Express » Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène

Shubiao Quartet « Transes Mongole Express » Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène samedi 11 octobre 2025.

Shubiao Quartet « Transes Mongole Express »

Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-10-11 15:00:00

2025-10-11

Chat diphonique et instruments traditionnels de Mongolie.

Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86

English :

Diphonic cat and traditional Mongolian instruments.

German :

Diphonische Katze und traditionelle Instrumente aus der Mongolei.

Italiano :

Gatto difonico e strumenti tradizionali mongoli.

Espanol :

Gato difónico e instrumentos tradicionales mongoles.

