Shubiao Quartet « Transes Mongole Express » Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène samedi 11 octobre 2025.
Shubiao Quartet « Transes Mongole Express »
Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Chat diphonique et instruments traditionnels de Mongolie.
Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86
English :
Diphonic cat and traditional Mongolian instruments.
German :
Diphonische Katze und traditionelle Instrumente aus der Mongolei.
Italiano :
Gatto difonico e strumenti tradizionali mongoli.
Espanol :
Gato difónico e instrumentos tradicionales mongoles.
