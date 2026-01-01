SHUTDOWN La Place Paris

SHUTDOWN, 360° TRAP EXPERIENCE

Rony takes over La Place pour la première édition de Shutdown. Ambiance boiler room 100% trap, avec une sélection de djs sets et live shows des meilleurs artistes de la scène actuelle.

DJ SETS

RONY

YAWY

KOZY856

VENUS

WEN

SHOWS

TBA

HOSTED BY PLENTYGLITZ

Retrouvez Rony lors de la première édition de SHUTDOWN, une soirée 100% rap ! Le samedi 31 janvier à La Place.

Le samedi 31 janvier 2026

de 00h00 à 04h00

payant Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-01T05:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-31T00:00:00+02:00_2026-01-31T04:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/shutdown



Afficher la carte du lieu La Place et trouvez le meilleur itinéraire

