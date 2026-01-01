SHUTDOWN La Place Paris
SHUTDOWN La Place Paris samedi 31 janvier 2026.
SHUTDOWN, 360° TRAP EXPERIENCE
Rony takes over La Place pour la première édition de Shutdown. Ambiance boiler room 100% trap, avec une sélection de djs sets et live shows des meilleurs artistes de la scène actuelle.
- DJ SETS
RONY
YAWY
KOZY856
VENUS
WEN
- SHOWS
TBA
HOSTED BY PLENTYGLITZ
Retrouvez Rony lors de la première édition de SHUTDOWN, une soirée 100% rap ! Le samedi 31 janvier à La Place.
Le samedi 31 janvier 2026
de 00h00 à 04h00
payant Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-31T01:00:00+01:00
fin : 2026-02-01T05:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-31T00:00:00+02:00_2026-01-31T04:00:00+02:00
La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris
https://shotgun.live/fr/events/shutdown
Afficher la carte du lieu La Place et trouvez le meilleur itinéraire