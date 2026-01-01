SHUTDOWN La Place Paris

SHUTDOWN La Place Paris samedi 31 janvier 2026.

SHUTDOWN, 360° TRAP EXPERIENCE

Rony takes over La Place pour la première édition de Shutdown. Ambiance boiler room 100% trap, avec une sélection de djs sets et live shows des meilleurs artistes de la scène actuelle.

  • DJ SETS

RONY
YAWY
KOZY856
VENUS
WEN

  • SHOWS

TBA

HOSTED BY PLENTYGLITZ

Retrouvez Rony lors de la première édition de SHUTDOWN, une soirée 100% rap ! Le samedi 31 janvier à La Place.
Le samedi 31 janvier 2026
de 00h00 à 04h00
payant Public adultes. A partir de 18 ans.

La Place 10 passage de la Canopée  75001 Paris
https://shotgun.live/fr/events/shutdown


