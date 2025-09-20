Si Arnouville m’était conté Église d’Arnouville-lès-Mantes Arnouville-lès-Mantes

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Venez découvrir la richesse du patrimoine de la commune d’Arnouville-lès-Mantes (78).

L’église Saint-Aignan, située au cour du village, sera l’écrin d’un récit historique, ponctué de saynètes et d’intermèdes musicaux joués par des professionnels et des amateurs, habitants du village.

Un apéritif offert par l’association Esprit Village concluera la soirée.

Église d’Arnouville-lès-Mantes Place de l’Église 78790 Arnouville-lès-Mantes Arnouville-lès-Mantes 78790 Yvelines Île-de-France La construction de l’église Saint-Aignan d’Arnouville-lès-Mantes remonte au XIIe siècle. Elle a été remaniée aux cours des siècles suivants. Accès de plain-pied. Parking à proximité. WC.

