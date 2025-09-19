Si Carmen m’était chantée Chapelle Saint-Eutrope Quimperlé

Entrée libre, participation au chapeau.

Programme fantaisie créé, chanté et déclamé par Lauriane de Hubsch, chanteuse lyrique.

Chapelle Saint-Eutrope Rue de l'Hôpital Frémeur, 29300, Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne Chapelle d'un ensemble hospitalier.

L’hôpital Frémeur est le dernier hôpital médiéval de Bretagne. Accueillant peu de valides, sa chapelle est très courte mais très haute pour permettre aux malades d’entendre la messe de leurs lits, à chaque niveau de l’hôpital.

Ville de Quimperlé