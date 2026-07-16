Si Carnelle Pays-de-France m’était conté, Belloy-en-France fête le patrimoine, RDV à l’église – Place Sainte-Beuve Belloy-en-France, Belloy-en-France

dimanche 20 septembre 2026 · RDV à l'église - Place Sainte-Beuve Belloy-en-France · Belloy-en-France

Informations pratiques

Si Carnelle Pays-de-France m’était conté, Belloy-en-France fête le patrimoine Dimanche 20 septembre, 09h00 RDV à l’église – Place Sainte-Beuve Belloy-en-France Val-d’Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

L’association Belloy-en-France autrement vous présente lors d’une randonnée culturelle, la richesse de l’histoire et du patrimoine de Belloy-en-France depuis ses origines à nos jours.

RDV à l’église – Place Sainte-Beuve Belloy-en-France Place Sainte-Beuve 95270 Belloy-en-france Belloy-en-France 95270 Val-d’Oise Île-de-France +33 689859461 https://facebook.com/associationbelloyenfranceautrement [{« type »: « email », « value »: « belloyenfranceautrement@gmail.com »}] Parking La Marlière

Randonnée dans Belloy-en-France

© Association Belloy-en-France autrement, Archives départementales du Val d’Oise