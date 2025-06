Si Carnelle-Pays-de-France m’était conté chapitre 10 Viarmes 29 juin 2025 09:00

Val-d’Oise

Si Carnelle-Pays-de-France m’était conté chapitre 10 Parking devant l’église Viarmes Val-d’Oise

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit pour les adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-29 09:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Venez participer à une balade qui mêle nature et culture à travers Viarmes

.

Parking devant l’église

Viarmes 95270 Val-d’Oise Île-de-France belloyenfranceautrement@gmail.com

English :

Join us on a walk through Viarmes that combines nature and culture

German :

Nehmen Sie an einem Spaziergang durch Viarmes teil, der Natur und Kultur miteinander verbindet

Italiano :

Partecipate a una passeggiata per Viarmes che unisce natura e cultura

Espanol :

Participe en un paseo por Viarmes que combina naturaleza y cultura

