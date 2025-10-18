Si c’est un homme de Primo Levi La Birba Cie Vallons-de-l’Erdre

Écrit dès sa libération de l’enfer d’Auschwitz, l’œuvre de Primo Levi est universellement reconnue comme un témoignage essentiel de l’histoire humaine.

Primo Levi n’invente rien. Il ne veut transmettre que la vérité brute, le vécu de l’humiliation, de la destruction des hommes par d’autres hommes. Loin de tout artifice, il expose, avec une précision presque scientifique, le fonctionnement d’une machine monstrueuse de déshumanisation.

Il a écrit Si c’est un homme et non pas Si c’est un juif parce qu’il a voulu donner une valeur universelle à ce qu’il avait vécu et vu et qu’il devait le raconter.

Son témoignage demande à être transmis avec rigueur, justesse et pudeur.

Interprété par Gilbert Ponté

Prix libre

La Birba est une compagnie professionnelle indépendante, installée à Saint-Mars-la-Jaille.

Son directeur, Gilbert PONTÉ, metteur en scène et comédien, joue régulièrement ses spectacles à Paris et en tournée dans toute la France. Pendant de nombreuses années, il a œuvré pour faire revivre l’éducation populaire. Aujourd’hui, il poursuit son travail théâtral dans son Petit Théâtre des Brousses, en créant des événements citoyens et culturels. .

642 Route des Brousses Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 84 08 36 50 labirba@outlook.com

English :

Written immediately after his liberation from the hell of Auschwitz, Primo Levi?s work is universally recognized as an essential testimony to human history.

German :

Primo Levis Werk, das er nach seiner Befreiung aus der Hölle von Auschwitz verfasste, wird allgemein als ein wichtiges Zeugnis der menschlichen Geschichte anerkannt.

Italiano :

Scritta appena liberato dall’inferno di Auschwitz, l’opera di Primo Levi è universalmente riconosciuta come una testimonianza essenziale della storia umana.

Espanol :

Escrita nada más ser liberado del infierno de Auschwitz, la obra de Primo Levi es universalmente reconocida como un testimonio esencial de la historia de la humanidad.

