SI C’EST UN HOMME – Essaion de Paris Paris

SI C’EST UN HOMME Début : 2026-01-07 à 19:00. Tarif : – euros.

L’œuvre de Primo Levi n’est pas une fiction. Elle est un cri, un témoignage essentiel de l’histoire humaine. Elle transcende toute identité. Écrit dès sa libération de l’enfer d’Auschwitz, Si c’est un homme est universellement reconnue comme un témoignage essentiel de l’histoire humaine. Loin de tout artifice, Primo Levi expose, avec une précision presque scientifique, le fonctionnement d’une machine monstrueuse de déshumanisation. Auteur : Gilbert PontéMise en scène : Gilbert PontéDistribution : Gilbert PontéDurée : 75 mn

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75