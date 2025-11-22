Si c’était à refaire | Théâtre des Salinières rue Charles de Gaulle Châteaubernard

Si c’était à refaire | Théâtre des Salinières

Dans la clinique de chirurgie esthétique du docteur Jouvence, clientes excentriques et célébrités viennent refaire leur apparence.

L’arrivée de Claudine, une secrétaire aussi séduisante que mystérieuse, va bouleverser le quotidien de l’établissement…

English :

Dr. Jouvence’s cosmetic surgery clinic attracts eccentric clients and celebrities alike.

The arrival of Claudine, a secretary as seductive as she is mysterious, will turn the clinic?s daily routine upside down?

German :

In der Klinik für Schönheitschirurgie von Dr. Jouvence kommen exzentrische Kunden und Prominente, um ihr Aussehen zu verbessern.

Als Claudine, eine attraktive und mysteriöse Sekretärin, auftaucht, ändert sich der Alltag in der Klinik

Italiano :

La clinica di chirurgia estetica del dottor Jouvence attira clienti eccentrici e celebrità.

L’arrivo di Claudine, una segretaria tanto seducente quanto misteriosa, stravolgerà la routine quotidiana della clinica?

Espanol :

La clínica de cirugía estética del doctor Jouvence atrae por igual a clientes excéntricos y a famosos.

La llegada de Claudine, una secretaria tan seductora como misteriosa, pondrá patas arriba la rutina diaria de la clínica..

