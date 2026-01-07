SI FOU MI ! Les Trois Baudets Paris

Si Fou Mi !

Sur la scène partagée en deux par une grande bande blanche, comme un immense plateau de jeu, deux sœurs s’affrontent : chacune se munit d’un instrument, flûte pour l’une, basson pour l’autre… et c’est parti !

Règle n°1 : chaque manche de ce jeu de société géant possède des règles qui ne sont connues que des deux musiciennes virtuoses. Mais tous les coups ne sont pas permis !

Règle n°2 : les deux concertistes interprèteront tour à tour ou ensemble, mais avec toujours autant de talent, des œuvres connues ou moins connues de grands compositeurs classiques…

Règle n°3 : elles nous réserveront quelques surprises musicales comme des extraits de musiques de films… mais aussi quelques trouvailles visuelles.

Règle n°4 : à la croisée du théâtre et du mime, leurs corps toujours en mouvement accompagneront leurs notes, libérées de toute partition.

Règle n°5 : si besoin, chaque partie se terminera par un chi(si)foumi pour en déterminer la gagnante.

Règle n°6 : les spectateurs applaudiront à tout rompre l’exaltante performance de ces deux musiciennes pas si

Ce concert a lieu dans le cadre de la programmation des P’tits Baudets !

Le dimanche 15 mars 2026

de 16h00 à 17h00

payant

7€

Public enfants. A partir de 6 ans.

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com



