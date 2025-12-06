Si j’avais des super pouvoirs Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 10:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Par la Caravane CompagnieSur la planète des super-héros, pas facile d’épater Géniale-girl… Nulman pensait n’avoir aucune chance, mais il possède un pouvoir que les autres n’ont pas : celui de faire rire !

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/