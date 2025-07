» Si je comprends bien… ou le boucher de Saint-Epain » Crissay-sur-Manse

» Si je comprends bien… ou le boucher de Saint-Epain »

Cour du Château Rue du Château Crissay-sur-Manse Indre-et-Loire

Début : Jeudi 2025-08-06

fin : 2025-08-13

Le Nouveau Théâtre De Manse est heureuse de vous convier à son nouveau spectacle, une enquête policière qui se déroule dans les années 70.

La canicule s’est abattue sur Crissay sur Manse en ce mois d’août 1970. Le commissaire Petitbras se voit chargé par le commissaire divisionnaire Jalabert de Tours d’une enquête dont il se serait bien passé. Installé à l’Ile-Bouchard dans un commissariat provisoire et éphémère pour des raisons disciplinaires que même l’auteur ignore, il n’a plus trop l’habitude de faire des enquêtes. Son adjoint, Marcel Soulat, va l’épauler dans cette aventure qui ne sera pas totalement maîtrisée.

Un matin, vers sept heures, en sortant leur chien, les propriétaires du château de Crissay découvrent un cadavre. Qui est-ce ? D’où vient-il ? Qui l’a tué et pourquoi ? 12 .

Cour du Château Rue du Château Crissay-sur-Manse 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 83 82 85 nouveautheatredemanse@gmail.com

English :

Le Nouveau Théâtre De Manse is delighted to invite you to its new show, a detective story set in the 1970s.

German :

Das Nouveau Théâtre De Manse freut sich, Sie zu seiner neuen Aufführung einzuladen, einer Kriminaluntersuchung, die in den 70er Jahren spielt.

Italiano :

Il Nouveau Théâtre De Manse è lieto di invitarvi al suo nuovo spettacolo, un’indagine poliziesca ambientata negli anni Settanta.

Espanol :

El Nouveau Théâtre De Manse tiene el placer de invitarle a su nuevo espectáculo, una investigación policial ambientada en los años setenta.

