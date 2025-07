« Si je ris c’est sans le faire exprès » chansons d’Erik Satie avec Marie Fraschina et Marcia Hadjimarkos La Tanière Flagy

« Si je ris c’est sans le faire exprès » chansons d’Erik Satie avec Marie Fraschina et Marcia Hadjimarkos La Tanière Flagy lundi 25 août 2025.

La Tanière 3 route du Loup Flagy Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-08-25 20:30:00

fin : 2025-08-25 22:00:00

2025-08-25

[Le dernier petit festival de l’été]

Dans le sillon de leur spectacle à succès « Entre Deux Feux », Marie Fraschina, voix, et Marcia Hadjimarkos, piano, nous convient à deux représentations de « Si je ris c’est sans le faire exprès, qui commémore la disparition de l’inclassable compositeur Erik Satie en 1925.

Ses chansons et pièces pour piano solo, situés dans un no man’s land entre sincérité confondante et moquerie, continuent à nous interpeller et nous fasciner cent ans plus tard. .

La Tanière 3 route du Loup Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46 tendancesclaviers@orange.fr

